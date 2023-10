Serie A | Grande settimana per Kenan Yildiz | il ragazzo prodigio della Juventus

Leggi su justcalcio

(Di sabato 7 ottobre 2023) 2023-10-07 09:12:56 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullaA pervenuta in redazione: ETra terremoti di ogni genere, Allasta emergendo uno dei talenti più promettenti del calcio mondiale:, attaccante classe 2005, nato a Ratisbona da padre turco e madre tedesca. Mentalità da predatore, fermo in area, creatività in zona ’10’, alto livello fisico, nervi e umiltà per andare sempre avanti con i piedi per terra.ha qualcosa di diverso, materia prima per un fenomeno, a tutti i livelli. I tifosi lo hanno individuato subito, lo aspettano da mesi e lo adorano. Massimiliano Allegri, allenatoreJuve, lo elogia quando non regala mai nulla. Ha il rispetto dei compagni e non è un caso ...