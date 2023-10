Serie A – Genoa-Milan | la Top 5 gol dei rossoneri a ‘Marassi’ | Video

Mateo Retegui non rientra nell'elenco dei convocati di Alberto Gilardino per Genoa-Milan di questa sera a 'Marassi'. La lista completa

Alle ore 20:45 va in scena Genoa-Milan, posticipo del sabato valido per l’ottava giornata di Serie A. Le due squadre si affronteranno in un Marassi ...