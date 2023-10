Se ne vanno in torta! | Reazione a Catena | si scatena l' odio contro le Amiche in onda

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 7 ottobre 2023) Ormai epicentro della televisione italiana, almeno per quel che concerne il cosiddetto "access prime-time". Si parla di, il quiz insu Rai 1 e condotto da Marco Liorni, una sorta di macchina da guerra in termini di share ed ascolti. Fari puntati, in questo caso, sulla puntata di venerdì 6 ottobre, puntata nella quale si sono confermate campionesse "Lein", che nella sfida per accedere al gioco finale hanno battuto "I metà a metà". Negli ultimi giorni, susta montando una polemica dovuta al fatto che, secondo parte del nutrito popolo di X che commenta in diretta la puntata, leinsarebbero favorite dagli autori: domande troppo semplici, catene che non presentano ...