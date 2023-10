Miliziani sono entrati in azione aa bordo di un furgone e hanno aperto il fuoco. In un video,in nero con fasce bianche sparano su una pattuglia israeliana. Israele ha dichiarato "lo ...Alcuni mostrano quelli che sembrerebbero esserearmati palestinesi in uniforme all'interno della città di confine israeliana di. In un altro, proveniente da Gaza, si vede quello che ...

Sderot, uomini di Hamas sparano sulla gente | video Panorama

Attacco senza precedenti contro Israele. Migliaia di missili da Gaza. Almeno 4 morti RaiNews

Il comandante militare di Hamas, Mohammad Deif, ha dichiarato questa mattina l’inizio di una “operazione militare” contro Israele ...Dall'alba Hamas ha lanciato un nuovo pesante attacco dalla Striscia di Gaza contro Israele, annunciando l'avvio di una nuova operazione militare: 'Tempesta ...