(Di sabato 7 ottobre 2023) Che questo governo abbia qualche problemino con la Costituzione si è capito. Ma questa volta in ballo non c’è il rispetto delle sentenze dei giudici, dai migranti alla necessità di un salario minimo che garantisca al lavoratore un’esistenza dignitosa. Su un piano più squisitamente economico anche la richiesta didiche il governo si appresta a chiedere con la Nadef contrasta col dettato della carta Costituzionale. Che all’articolo 81 stabilisce quanto segue: “Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali”. La richiesta didiche il governo si appresta a chiedere con la Nadef contrasta col ...

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Io penso che ci sia una cosa che va chiarita, non voteremo lo scostamento di bilancio ammesso che non ci siano risorse ...

Ben venga lodima le risorse in deficit, pari a 3,2 miliardi nel 2023, nelle tasche di chi finiranno Senza dubbio non in quelle della forza - lavoro ma piuttosto di quanti ...La questione è piuttosto come si utilizzano i 23,5 miliardi diprevisti nel triennio e, ... ma addirittura inventata per necessità diin modo da poter pareggiare i conti, ndr ]. C'...

Scostamento di bilancio. Nuova forzatura per far quadrare i conti ... LA NOTIZIA

Brivido per Meloni e Giorgetti: il Parlamento voterà su uno ... Open

La richiesta di scostamento di bilancio che il governo si appresta a chiedere con la Nadef contrasta col dettato della carta Costituzionale. Che questo governo abbia qualche problemino con la ...Nessun allarme dal fronte sanità. La maggioranza respinge al mittente le accuse di un ‘allarme tagli’ in manovra che condurrebbe il sistema nazionale verso il baratro. Opposizioni “inconcludenti”, per ...