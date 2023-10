“Scosse elettriche al cervello” Fedez | la confessione choc sulla malattia

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 7 ottobre 2023), ladopo le dimissioni dall’ospedale. I fan hanno vissuto momenti di forte preoccupazione per le condizioni di salute del cantante che solo da poche ore è stato finalmente dimesso dal reparto di Chirurgia d’urgenza e oncologica del Fatebenefratelli di Milano.si è infatti sottoposto a due trasfusioni di sangue. Poi, due giorni dopo, un nuovo sanguinamento che però è stato preso in tempo grazie a un’endoscopia senza necessità di ulteriori trasfusioni. Ladidopo le dimissioni dall’ospedale. Giornate di forte apprensione, poi la notizia che ha lasciato tirare un sospiro di sollievo: per il rapper è arrivato il momento di tornare a casa per ricevere tutto l’affetto della propria famiglia e dei fan. “Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, ...