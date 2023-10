Scoperta la Tomba del Cerbero | è in perfetto stato di conservazione

(Di sabato 7 ottobre 2023) (Adnkronos) – E' stataladelnel comune di Giugliano in Campania (Napoli), ricca di affreschi. E' un'eccezionalea camera, inviolata e indi, che è stata rinvenuta all'interno di terreni coltivati, nell'ambito del programma di lavori condotti da Acqua Campania Spa per il "Completamento e adeguamento del sistema di alimentazione idrica dell'area Flegreo Domitiana". L'ambiente presenta il soffitto e le pareti affrescate con scene mitologiche, Ittiocentauri che sorreggono un clipeo sulla parete frontale, festoni che girano tutt'intorno la camera funeraria, e rappresentazioni figurate tra cui spicca un cane a tre teste, da cui la denominazione convenzionale del mausoleo comedel ...

E' stataladel Cerbero nel comune di Giugliano in Campania, ricca di affreschi. E' un'eccezionalea camera, inviolata e in perfetto stato di conservazione, che è stata rinvenuta all'...Nel 2015 il Premio è stato assegnato a Katerina Peristeri , Responsabile degli scavi, per ladelladi Amphipolis (Grecia); nel 2016 all' INRAP Institut National de Recherches ...

Scoperta a Calvizzano una tomba di 2mila anni fa RaiNews

Tomba alessandrina scoperta in Campania durante uno scavo per la rete idrica Corriere

Rinvenuta all'interno di terreni coltivati nel comune di Giugliano in Campania (Napoli) ...Il vino era per l'antico Egitto una bevanda molto apprezzata, anche dai morti: ritrovate antichissime giare costruite più di 5mila anni fa.