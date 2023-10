Leggi su sportface

(Di sabato 7 ottobre 2023) La schermitrice azzurra Bebe Vio,aver conquistato la sua quarta medaglia d’oro nel fioretto ai Mondiali paralimpici di, ha raccontato le sue sensazioni: “Che? Eh, figo.. Ad un certo punto non ci ho creduto ma per fortuna ci hanno creduto tutti quelli intorno a me e a quel punto anche io. E’ andata bene…. E’ stato bellissimo, perché in casa, perché. La squadra èmagnifica, come tutto il resto. Abbiamo vinto, insieme! Vedere il palazzetto pieno mi ha riempito il cuore e dato l’energia per portare a casa il, il quarto consecutivo Grazie a tutti. Questa medaglia è vostra! E domani la gara a squadre, daje!”. “Non mi devo montare la testa perché ...