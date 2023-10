Scherma | Mondiali paralimpici 2023 | Bebe Vio conquista l’oro nel fioretto individuale a Terni

Leggi su sportface

(Di sabato 7 ottobre 2023)Vio ancora sul tetto del mondo. La schermitrice veneta si è laureata campionessa del mondo nelparalimpico (categoria B) ai campionati iridati in corso a. L’azzurra, che proprio acinque anni fa avevato un doppio oro europeo nele a squadra, ha sconfitto in finale la cinese Rong Xiao 15-8. Il percorso diera comunciato con un 15-0 sull’ucraina Pozniak al primo turno; poi 15-2 sulla britannica Moore negli ottavi; 15-5 nei quarti sulla nipponica Sakura e nel penultimo atto il 15-6 su Nga Tong, portacolori di Hong Kong. Insomma, un vero e proprio dominio. Si tratta dell’ennesimo successo di una carriera formidabile per la ragazza veneta, con questo primo posto che ...