Scanzi sul Nove | “Le parole di Meloni contro gli studenti manganellati a Torino? Accusa i centri sociali per spostare l’attenzione”

(Di sabato 7 ottobre 2023) “Ledigliper”. Così Andreaad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda sucondotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio ha commentato un video in cui la premier diceva: “Se le contestazioni sono dei, lo considero perfettamente normale, anzi, mi ricorda che sono la parte giusta della storia“. “In questa risposta c’è tutta la bravura dialettica di Giorgia. Come ha risposto ai video delle manganellate di? Spostando ...

Dario Fabbri , noto al grande pubblico dallo scoppio della guerra in Ucraina per essere diventato l'esperto di geopolitica di riferimento negli ...

Dario Fabbri , noto al grande pubblico dallo scoppio della guerra in Ucraina per essere diventato l'esperto di geopolitica di riferimento negli ...

Lettera - fiume di Mentana: Fabbri ha la laurea Come replica a Puglisi Il terzo 'errore' di Mentana, a detta di, èfact checking . Nel servizio delle Iene Mentana afferma che Open, il ......Marco Travaglio e al giornalista Andrea. 'Accordi&Disaccordi' è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile in live streaming e successivamente on demandnuovo ...

Scanzi sul Nove: “Le parole di Meloni contro gli studenti manganellati a Torino Accusa i centri… Il Fatto Quotidiano

Scanzi attacca Mentana: “Figura orrenda in quel servizio de Le Iene ... MOW

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Dario Fabbri, il titolo di studio dell'esperto di geopolitica non è la laurea in Scienze Politiche: lui spiega il motivo ma si scatena la polemica ...