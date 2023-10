Sassuolomania | il gigante Racic è meglio di Harroui La rosa neroverde non è mai stata così ampia | Serie A

Leggi su justcalcio

Un pari al Via del Mare non è un risultato da buttare. Anzi. Il Lecce è stato la sorpresa di questo avvio di stagione e anche ieri sera contro i neroverdi ha dimostrato di essere ben organizzato. L'uno a uno tutto sommato è giusto, le squadre si sono affrontate a viso aperto, senza troppe cautele o timori. Un calcio che ci piace. L'intensità e l'aggressività un po' sporca dei giallorossi ha sorpreso sulle prime gli uomini di Dionisi, che però dopo poco hanno saputo ristabilire subito l'equilibrio. Il Lecce non è male ma è più forte il Sassuolo, anche su un campo di patate del genere. Nondimeno è stato giusto il pareggio, visto che le occasioni non sono mancate da entrambe le parti (11 per i padroni di casa, 13 per gli ospiti). Fatta eccezione per i gol regalati e mangiati, ...