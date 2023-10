Sanità | partita nel Lazio la campagna di vaccinazione antinfluenzale stagionale

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 7 ottobre 2023) Roma – In questi giorni nella Regioneha preso il via ladied Antipneumococcica, ancora una volta di prioritaria importanza anche nella gestione della riattivazione della SARS-COVID19. Laè fondamentale per prevenire una malattia, apparentemente banale, che può, invece, essere responsabile di gravissime complicanze per le quali ogni anno si registrano casi gravi e mortali. Anche quest’anno il virus influenzale circolerà contemporaneamente al Coronavirus e ad altre forme di infezione parainfluenzali e, pertanto, sarà ancora più importante vaccinarsi contro l’influenza e contro lo pneumococco, germe responsabile di polmoniti batteriche al quale il virus influenzale apre le porte. Secondo l’assegnazione regionale, per ...