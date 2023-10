Samsung Galaxy Z Fold 5 | arriva la beta della One UI 6 0

(Di sabato 7 ottobre 2023) Il colosso di Seul ha iniziato ad implementare l’aggiornamentoOne UI 6.0 basato su Android 14 per il5. L’upgrade è attualmente disponibile in India e negli Stati Uniti. Se possedete un5 importato da uno di questi Paesi, potete registrare il vostro telefono al programma One UI 6.0tramite l’appMembers. Come riportato da “SamMobile“, il primo aggiornamentoOne UI 6.0 per il5 viene fornito con la versione firmware F946BXXU1ZWJ2. È un aggiornamento enorme, con dimensioni di quasi 2,7GB, quindi dovreste preferire scaricarlo tramite una rete Wi-Fi. Oltre ad ...

Samsung Galaxy Tab A9 (2023) è già in vendita in Centro America. Ecco uno sguardo al nuovo tablet economico del colosso sudcoreano. L'articolo ...

Scopriamo le novità dei nuovi aggiornamenti in distribuzione per Samsung Galaxy Z Fold5 , Z Flip 5, Z Flip 3, A54, S22 e Buds2 Pro. L'articolo One UI ...

I colleghi di WinFuture tornano sulla prossima famiglia di tablet entry level di Samsung, i Galaxy Tab A9: a distanza di qualche ora appena dalla pubblicazione delle specifiche del modello “base”, si ...Da diverse fonti sono emersi online ulteriori dettagli sul Samsung Galaxy Tab A9 Plus. Non solo Samsung ha dotato il Galaxy Tab A9 Plus di un modem 5G, ma ha anche incluso un display da 11 pollici con ...