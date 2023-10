Samsonova-Swiatek in tv | data | orario | canale e diretta streaming finale Wta Pechino 2023

(Di sabato 7 ottobre 2023) Igaaffronterà Liudmilanelladel WTA 1000 di, torneo in programma dal 30 settembre all’8 ottobre. Un risultato che ci voleva per l’ex numero uno al mondo, la quale nel corso degli ultimi mesi è apparsa in calo sia dal punto di vista dei risultati che delle prestazioni. Il successo in semicontro Coco Gauff, interrompendo la lunga striscia di vittorie della statunitense, potrebbe regalarle quella dose di fiducia fondamentale per questodi stagione e le WTA Finals di Cancun. Ma prima c’è questada vincere e di fronte si troverà una tennista comeche ha già dimostrato in passato di poterla impensierire. La russa è alla sua seconda1000 in meno di ...

Igainterrompe la striscia di 16 vittorie di Coco, e batte agevolmetne la recente campionessa dello US Open. Attende la vincente di Rybakina -[2] I.b. [3] C. Gauff 6 - 2 6 - 3 Igaè la prima finalista del China Open di Pechino: l'attuale numero 2 del mondo ha battuto Cori Gauff 6 - 2 6 - 3 in un match senza storia ...in semifinale affronterà Coco Gauff, nuova campionessa Slam. Ai quarti di finale la ... Rybakina affronterà in semifinale Liudmila: la russa ha sconfitto in due set Jelena Ostapenko ...

Live Liudmila Samsonova - Iga Swiatek - WTA, Beijing: Punteggi ... Eurosport IT

WTA Pechino 2023, risultati 4 ottobre: Iga Swiatek approda ai quarti, eliminata Jessica Pegula OA Sport

Tennis | WTA | I. Swiatek b. C. Gauff 6-2 6-3 Prima del loro confronto nella semifinale di Cincinnati, un mese e mezzo fa, non c'era mai stata storia nelle partite tra ...Iga Swiatek interrompe la striscia di 16 vittorie di Coco, e batte agevolmetne la recente campionessa dello US Open. Attende la vincente di Rybakina-Samsonova ...