Sampdoria-Inter Primavera | le formazioni ufficiali | le scelte di Chivu

Leggi su inter-news

(Di sabato 7 ottobre 2023), diramate ledell’incontro valido per la sesta giornata del campionato1. Ledi. TRA POCO ?in programma a partire dalle 13. I nerazzurri divanno alla ricerca del quinto successo. Nell’ultima giornata di campionato l’ha battuto in casa i pari età del Torino per 4-0. Ledell partita.: le: Scardigno, Valisena, Pellizzaro, ...