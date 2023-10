Sampdoria-Inter Primavera | il tabellino della partita della 6ª giornata

Sampdoria-Inter Primavera 1-1 : Sarr rimedia all’errore di Maye Sampdoria-Inter Primavera termina con il punteggio di 1-1. Dopo un primo tempo a marca nerazzurra (qui il report) la squadra di Chivu, nella ...

LIVE Sampdoria-Inter Primavera 1-0 : disastro Maye - gol di Polli L’Inter Primavera torna in campo in campionato per la partita in trasferta a Bogliasco contro la Sampdoria. Chance concreta di salire al primo posto ...

LIVE Sampdoria-Inter Primavera 0-0 : si ricomincia al Tre Campanili L’Inter Primavera torna in campo in campionato per la partita in trasferta a Bogliasco contro la Sampdoria. Chance concreta di salire al primo posto ...

Sampdoria-Inter Primavera 0-0 al 45? : partita in totale equilibrio L’Inter Primavera chiude il primo tempo con il risultato di 0-0 contro la Sampdoria in quel di Bogliasco. Dominio nerazzurro per gran parte dei 45 ...

LIVE Sampdoria-Inter Primavera 0-0 : inizia il match! L’Inter Primavera torna in campo in campionato per la partita in trasferta a Bogliasco contro la Sampdoria. Chance concreta di salire al primo posto ...