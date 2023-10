Samira confessa l’interesse per un gieffino ma è fidanzata

Leggi su biccy

(Di sabato 7 ottobre 2023) Fin dalle prime ore in cui ha messo piede nella casa del Grande Fratello,Lui ha subito messo in chiaro di esser fidanzatissima (il compagno si chiama Luigi Punzo e fa il modello). Giuseppe Garibaldi ha comunque dichiarato di trovare bellissima la coinquilina e in maniera ironica l’ha corteggiata. Corteggiamento non proprio gradito dalla gieffina, che fino a due o tre giorni fa si lamentava con le amiche proprio degli atteggiamenti di Giuseppe. Le cose però sono cambiate nelle ultime 24 ore, sarà che Garibaldi si è avvicinato a Betarice Luzzi, saranno le emozioni, o più semplicemente i pochi spazi riservati alla Lui nelle puntate del GF. Ieri sera infatti la showgirl ha rivelato ad Anita, Angelica, Valentina e Letizia di avere un certo interesse per Garibaldi. Le ragazze sono rimaste spiazzate: “Ma dici davvero? Oddio ma Giuseppe?! Aaah… non ci credo, ...