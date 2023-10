Salute e cura della persona | a Osio Sotto apre la farmacia Dr Max

Leggi su bergamonews

(Di sabato 7 ottobre 2023). Continuano gli investimenti per Dr. Max, Gruppo internazionale di distribuzione specializzato nella gestione di farmacie e in forte espansione in Italia, che ha inaugurato una nuova, in via Trieste 6, una via ad alto scorrimento con ampio parcheggio. La nuova realtà rappresenta un passo significativo per la comunità didi, poiché laDr. Max offre un accesso ottimizzato a servizi farmaceutici di alta qualità e si caratterizza per il suo team altamente qualificato, abile a fornire consulenzalizzata e a garantire il miglior supporto possibile per lae il benessere dei cittadini. Alessandro Urbani, Amministratore Delegato Dr. Max Italia ha dichiarato: ...