Salone Qatar 2023 | fuoristrada protagonisti

Mancano ormai poche ore alla prima edizione in trasferta del Geneva International Motor Show ( GIMS ), che si terrà in Qatar nei prossimi giorni. La ...

Un litro di benzina, qui, costa l'equivalente di 50 centesimi di euro. Questo il biglietto da visita deldi Ginevra 2023, anzi Gims, come lo hanno battezzato gli organizzatori dell'esposizione elvetica capaci di esportare un formato di manifestazione oltre i confini europei, ma in un luogo ...Si accendono i riflettori del GIMS2023, ildi Doha che affiancherà Ginevra tra i Motor Show internazionali . In attesa di tornare al Palexpo per la kermesse svizzera, in programma nel 2024, il mondo dell'auto fa tappa ...

Ai bordi del deserto, il Salone qatariota ha voglia di contare: "In Europa delegano ai governi, qui no. Vogliamo far vedere che si può ancora fare. Non solo sognare".La prima edizione del Salone svizzero "fuori casa" è più una rassegna di carattere regionale, tagliata sulle esigenze dei mercati locali, in attesa del grande ritorno in Europa. Fissato per febbraio 2 ...