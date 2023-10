Salmo dà forfait a Red Bull 64 Bars Live | “Non posso stare sul palco con persone con cui non vado d’accordo Non partecipo a questo circo” La replica | “No comment”

(Di sabato 7 ottobre 2023)non ha peli sulla lingua e ieri sera è intervenuto per spiegare il motivo per il quale il suo nome è stato cancellato dal cast di Red64, che si terrà alle 21 a Napoli e precisamente a Scampia. Sui canali ufficiali di Redera apparsa la comunicazione: “Lebonski 360 ci ha ufficializzato la decisione didi non partecipare al Red64“. Di fatto la scelta dell’artista sardo sarebbe legata ai pesanti dissing di questa estate con Luché, tra i protagonisti del grande evento con Geolier, Lazza, Noyz Narcos, Rose Villain, e Marracash. La spiegazione dinon si è fatta attendere e con una Instagram Story ha detto: “Il problema non non sono le minacce di morte arrivate a me e ...

"Lebonski 360 ci ha ufficializzato la decisione didi non partecipare al Red Bull 64 Bars Live". Con questa storia su Instagram, Red Bull Italia ha comunicato cheha dato: non sarà domani, 7 ottobre, in piazza Ciro Esposito a Napoli. Alla seconda edizione dell'evento, che si potrà seguire in diretta da questa pagina di YouTube a partire dalle ore ...Andando con ordine: prima il diluvio universale, che, passata la paura del, ha ... Dopo di lui, con il solito set ibrido a cui ci ha abituato in cui, da metà in poi, si mette in console e ...

Salmo dà forfait, non incontrerà Luchè al 64 Bars Live di Napoli Rolling Stone Italia

64 Bars Live, Salmo dà forfait: niente incontro con Luchè QUOTIDIANO NAZIONALE

Troppo violenti, troppo insistiti: la faida tra Salmo e Luchè covava solo sotto la cenere ... Alla fine ieri il rapper sardo ha dato forfait, senza dare ulteriori spiegazioni, mentre quello napoletano ...Con una storia sul profilo Instagram di Red Bull Italia, gli organizzatori del 64 Bars Live hanno annunciato: “Lebonski 360 ci ha ...