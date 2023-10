Salario minimo | Conte | ' stop a gioco rimpallo governo-Cnel | presa in giro su misura civiltà'

(Di sabato 7 ottobre 2023) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo unadida introdurre, un obiettivo politico importante per 3,6 mln lavoratrici e lavoratori che prendono buste paga da fame, è incivile. Ilnon può prenderci ingiocando dicon unche ha scritto una relazione assolutamente inadeguata" sul. Lo dice il leader del M5S nel corso di un punto stampa a Foggia, spiegando che domani tutto il Movimento sarà "mobilitato per il 'firma day'", un'iniziativa finalizzata "a introdurre questa legge: lo dice anche la Cassazione".

“Le differenze sono molte eppure ci sono delle tracce di lavoro che facciamo insieme, come quelle del salario minimo, la sanità e su questo stiamo ...

“Non accetteremo mai che una legge di civiltà assolutamente necessaria nel nostro Paese, come il Salario minimo , per quasi quattro milioni di ...

Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Se pensano di affossare il Salario minimo si sbagliano . domani il ' firma day' in tutta Italia, con centinaia di banchetti ...

... il governo anziché assumersi la responsabilità di convocare le parti sociali e dire cosa vuole fare sui contratti, sulla legge, sulla rappresentanza, sul, ha subappaltato il suo ruolo ...'Governo ha subappaltato ruolo al Cnel. Attacco ai lavoratori'. Presenti Schlein, M5S e cento associazioni. Assenti Iv ed Azione

Salario minimo, Conte: “È una legge di civiltà necessaria, non accetteremo che venga affossata” Il Fatto Quotidiano

Se è il giudice a stabilire il salario minimo | P. Ichino Lavoce.info

L’Usb spiega le ragioni della protesta: “Vogliamo sicurezza sul lavoro, salario adeguato e dignità per tutti gli autoferrotranvieri. Basta con la repressione e gli attacchi al diritto di sciopero. Bas ...“Il M5s è qua per ribadire il no allo stravolgimento della Costituzione e il suo sì alla battaglia sul salario minimo”. Lo ha detto il vicepresidente del M5s e deputato Riccardo Ricciardi all’inizio d ...