Sacramento Kings | coach Brown suona la carica | “Puntiamo a vincere il titolo”

Leggi su sportface

(Di sabato 7 ottobre 2023) I, nella passata stagione, sono stati la rivelazione dell’anno, impressionando per il loro rendimento e i risultati conseguiti gli addetti ai lavori e i fan NBA. Si sono resi protagonisti di un eccellente cavalcata in Regular Season, chiudendo con uno storico di 48-34, centrando i Playoff, che mancavano dal lontanissimo 2006, come 3^ seed (posizione in classifica) nella Ovest Conference. Ai Playoff, hanno incrociato gli allora campioni indei Golden State Warriors, uscendo sconfitti nella serie solamente a Gara 7, al termine di una serie intensissima e memorabile. La stagione scorsa, che ha visto il trionfo finale dei Denver Nuggets, è ormai alle spalle ed a breve si ripartirà con la nuova season NBA. A tal proposito, ilOf the Year dello scorso anno, allenatore dei ...