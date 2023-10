Rugby | il Galles batte la Georgia e certifica il primato nel girone dei Mondiali

Galles-Georgia oggi in tv : canale - orario e diretta streaming Mondiali rugby maschile 2023 Tutto pronto per Galles-Georgia, partita valevole per il girone C dei Mondiali 2023 di rugby maschile, in programma da venerdì 8 settembre a sabato ...

Il Galles ha riportato il catenaccio nel rugby Palla lunga e ovale. Primo, non prenderle. La migliore difesa è la difesa. catenaccio all’italiana. E così il Galles si è già qualificato ai quarti ...

Rugby - Mondiali 2023 : dramma Australia! Perde col Galles ed è (virtualmente) eliminata per la prima volta È andata in scena a Lione la supersfida tra Galles e Australia, match da dentro o fuori per i Wallabies che Perdendo non raggiungerebbero i quarti ...

Galles-Australia oggi in tv : canale - orario e diretta streaming Mondiali rugby maschile 2023 Tutto pronto per Galles-Australia, partita valevole per il girone C dei Mondiali 2023 di rugby maschile, in programma da venerdì 8 settembre a ...

Rugby - Mondiali 2023 : il Galles batte il Portogallo - ma fatica tantissimo a chiuderla Il secondo sabato della Rugby World Cup 2023 non ha in calendario big match, ma le sfide di oggi rischiano di essere delle bucce di banana per ...