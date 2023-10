Rosy Chin si scusa con Beatrice Luzzi | che si commuove ma…

Anto nella Fiordelisi presenta i nuovi a anelli della Collezione ‘The Queen Scacco Matto’ per un look elegante ed esclusivo Fedez ...

Nella serata del 5 ottobre è andata in onda una nuova puntata in diretta del Grande Fratello . Rosy Chin , dopo l’appuntamento con Alfonso Signorini, ...

al Grande Fratello 2023 ormai ha totalmente deluso i telespettatori. Inizialmente molti avevano puntato su di lei, ma esattamente come accaduto con Alex Schwazer, solo dopo qualche puntata, ...Tensione nella Casa del Grande Fratello tra Grecia Colmenares e. Subito dopo la puntata, che ha visto l'eliminazione definitiva dal gioco di Lorenzo Remotti, le due concorrenti si sono isolate dal resto del gruppo per poter parlare e chiarire la loro ...

Rosy Chin, se vuoi mangiare nel ristorante della Gieffina pensaci bene: c'è qualcosa che devi sapere iFood

Le scuse di Rosy Chin e la commozione di Beatrice Luzzi - Grande Fratello 2023 | GF Grande Fratello

In serata Rosy Chin ha chiesto scusa alla "rivale" Beatrice Luzzi. Quest'ultima si commuove ma manifesta ancora dei dubbi ...Beatrice si commuove per queste parole e ringrazia, ma la chef continua nelle sue sincere scuse: "Ci siamo scontrate, non ci siamo capite, ma non volevo farti quello che ho subito per tutta la vita.