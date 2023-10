Ronaldo? No | Brozovic! L’ex Inter è già idolo all’Al Nassr | la coreografia dei tifosi per lui è da brividi VIDEO

La squadra di Cristianoporta a casa solo un punto dopo aver indirizzato la gara nel primo ... Prestazione sufficiente quella di Marcelo, omaggiato dai tifosi ospiti con una ...... fra gli altri, il cartellino di Cristiano, vuole Pinturicchio come nuovo direttore ... dove ad attenderlo ci sarebbero, oltre CR7, anche giocatori del calibro di, Laporte Mané. Non ...

Brozovic osannato dai tifosi dell'Al Nassr con una coreografia ... Sport Fanpage

Brozovic mania all'Al Nassr: i tifosi gli dedicano la coreografia Goal.com

Ronaldo non segna dopo sei gare consecutive, coreografia esplosiva per Brozovic, l'ex Real Madrid ancora non ingrana: tutto quello che è successo in Saudi League ...Marcelo Brozovic è stato il protagonista della coreografia preparata dai tifosi dell’Al Nassr e interamente dedicata al centrocampista ex Inter ...