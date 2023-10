Roma | Svilar | «Lavoro per giocare sempre | serve continuità»

(Di sabato 7 ottobre 2023) Le parole di Mile, portiere della, sulla sua stagione e gli obiettivi con il club giallorosso. I dettagli Mileha parlato dellaa Sportitalia. PAROLE – «Vogliamo vincere tutte le partite, in Europa League erano importanti i tre punti. Chiaro chedaredopo domenica. Abbiamo sei punti in classifica in Europa League, e adesso vogliamo vincere anche con il Cagliari. Mi sento meglio ogni partita. Tutti lavoriamo per, ogni partita che gioco voglio vincere».

