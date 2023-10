Roma | nel bidone dell' immondizia spunta un rifiuto più che speciale | Non può essere vero

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 7 ottobre 2023) La colpae frequenti emergenze rifiuti asono sicuramente in parte da attribuire alle istituzioni. Tuttavia, a rendere le cose decisamente peggiori ci pensano anche i cittadini incivili. L'estate è finita e, per la città di, sono stati tre mesi non facili sul frontea raccolta rifiuti. Già nel mese di giugno, si era intuito che qualcosa non andasse, quando la raccolta porta a porta saltava spesso e i cassonetti per strada, in alcuni quartieri, strabordavano di sacchetti. La causaa nuova emergenza rifiuti, grave ma non catastrofica come quelle di alcuni fa, è la scarsità dei mezzi di trasporto, molti dei quali fermi in officina. Già tra fine agosto e i primi di settembre la situazione è tornata alla quasi normalità. Una cosa è certa: l'AMA (la municipalizzata) ha le sue ...