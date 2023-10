Roma-Mourinho | possibile rottura | ‘Esonero se perde a Cagliari’ C’è l’idea Conte | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di sabato 7 ottobre 2023) 2023-10-07 09:30:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Il futuro di Josèpassa da Cagliari. La gara di domenica sarà decisiva per l’allenatore della: se dovessere, sarà esonerato. Ne è convinto il Corriere dello Sport, secondo il quale il presidente Friedkin avrebbe voluto esonerare Mou già dopo la sconfitta di Marassi contro il Genoa; a convincerlo ad aspettare è stato il general manager Tiago Pinto. I MOTIVI DELLA– La situazione però è tesa già da tempo, tra presidente e allenatore non c’è stato nessun tipo di scontro né contrasti, i rapporti però si sono rotti da almeno due mesi senza una causa scatenante. Adesso toccherà a Mou tornare dalla Sardegna con una vittoria che riporterebbe il sereno in casa. Lui ...