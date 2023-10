Roma | Mourinho fa tremare i tifosi | ha già annunciato la sua prossima destinazione

Leggi su rompipallone

(Di sabato 7 ottobre 2023) In risposta alle voci sul possibile esonero dalla, Joséha svelato la sua prossima destinazione In casa, le voci sul probabile esonero di Josési fanno sempre più insistenti. Dietro una scelta così drastica, vi è ovviamente il pessimo rendimento della squadra capitolina in questi primi mesi della nuova stagione. In sette giornate di Serie A, i giallorossi hanno conquistato due sole vittorie, contro Empoli e Frosinone, salvo poi accontentarsi di un pareggio con Salernitana e Torino. Naturalmente, sul giudizio hanno influito maggiormente le tre sconfitte contro Milan, Hellas Verona e Genoa. Alla luce di risultati così deludenti nonostante un calendario abbordabile, quantomeno sulla carta, la posizione del tecnico portoghese appare decisamente in bilico. Specialmente poiché si tratta della ...