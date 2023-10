(Di sabato 7 ottobre 2023) Bloccato sotto casa della donna ubriaco e con un coltello a serramanico Non accettava la fine della relazione con la sua ex e dopo innumerevoli telefonate e messaggi di minacce, è stato bloccato nei pressi dell’abitazione della donna ubriaco, con un coltello a serramanico. A intervenire sono stati gli agenti del XIII Distretto Aurelio che hannol’uomo, un 48enne. La relazione sentimentale tra i due si era interrotta da poco tempo, anche se lui non lo aveva assolutamente accettato. Telefonate continue, a qualsiasi ora del giorno e della notte, acte da messaggi intimidatori, fino are di morte lei, le sue figlie e i due cavalli di proprietà e di dare fuoco alla sua casa e alla sua auto. Una pressione psicologica che la donna ha cercato di contenere fino all’ultimo episodio, nel quale, al culmine di una ...

dopo 20 km di inseguimento in mezzo a Roma la polizia è stata costretta a sparare alle gomme del camion per fermarlo ed evitare tragedie

Rapina e possesso di arma illegale. Il tutto per un paio di lattine bevute senza volerle pagare . Questo è successo sabato sera, in un bar del ...

(Adnkronos) – L’intelligenza artificiale generativa, che comprende modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) come ChatGPT ma anche ...

I casi di Covid sono in crescita in Romania , che è minaccia ta da una nuova crisi sanitaria. Le infezioni da cronavirus sono state 28.026 nelle ultime ...

Non accettava la fine della relazione con la sua ex e dopo innumerevoli telefonate e messaggi di minacce, è stato bloccato nei pressi dell'abitazione della donna ubriaco, con un coltello a serramanico.... dove sono esposte sciccherie e memorabilia come il dischetto dell'Olimpico disu cui Andy ... 'La riforma delle competizioni', si leggeva, 'di spianare la strada all'universalmente ...

Roma, minaccia di sgozzare l'ex compagna: arrestato Adnkronos

Arrestato a Roma per minaccia di sgozzamento dell'ex compagna Tendenzediviaggio

Non accettava la fine della relazione con la sua ex e dopo innumerevoli telefonate e messaggi di minacce, è stato bloccato nei pressi dell'abitazione della donna ubriaco, con un coltello ...Telefonate, minacce alla ex e alle figlie, botte. Fino alla denuncia e all’arresto da parte dei poliziotti che lo hanno trovato ubriaco e ...