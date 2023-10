Roma | infortunio per Pellegrini! Sfida con l’Inter a forte rischio

Leggi su inter-news

(Di sabato 7 ottobre 2023) Guai per ladi Mourinho. Secondo quanto riferito da Sky Sport Pellegrini ha accusato un problema al flessore della coscia destra: si prospetta un lungo stop STOP – Lorenzo Pellegrini si è infortunato al flessore della coscia destra. Secondo quanto riferito da Sky Sport per il centrocampista dellasi prospetta almeno un mese di stop. Nelle prossime ore verrà sottoposto ad altri accertamenti e se i tempi di recupero dovessero essere confermati il numero 7 giallorosso salterebbe lacon l'Inter, in programma il 29 ottobre.