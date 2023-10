Roma | in 200mila al corteo della Cgil | Il governo ci ascolti | Landini | E' il momento di introdurre il salario minimo

Leggi Anche Pd, Schlein: 'L'11 novembre in piazza per offrire un'alternativa alla destra' - Conte apre Cgil e 'supereroi' del lavoro Ahanno sfilato i 'supereroi' del lavoro, con il mantello ...Queste misure sono estese anche alla fruizione di alcuni servizi presso gli Aeroporti di... circa 1 milione elavoratori. All'interno dell'area saranno presenti tutte le nuove ...

Cgil, la manifestazione a Roma: «Siamo in 200mila». Landini: «Non ci fermeremo». Schlein: «C'è un'Italia che s ilmessaggero.it

Manifestazione Cgil a Roma, Landini: "È il momento di introdurre il salario minimo" Sky Tg24

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – Gli avvisi pagoPA in formato digitale faranno risparmiare al Comune di Milano quest’anno, solo per i bollettini Tari, un milione di fogli di carta e oltre 200mila euro in co ...Due milioni di euro in cinque anni. Anzi, per l’esattezza, 2.217.844 euro, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2023… Leggi ...