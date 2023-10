Roma | Cgil scende in piazza contro ‘Manovra 2024’ | i presenti

(Di sabato 7 ottobre 2023), nel pomeriggio ci sarà la manifestazione da parte dellala “Manovra 2024”: chi parteciperà Il grande giorno per laè finalmente arrivato. Oggi, sabato 7 ottobre, in quel dici sarà la manifestazionela2024‘. Ci saranno tutte le opposizioni che ribadiranno il loro pensiero: “La via maestra, insieme per la Costituzione‘. Il segretario generale, Maurizio Landini, è stato fin troppo chiaro: lavoro, fisco, giovani, pensioni, stato sociale, politiche industriali, pace e rispetto della Costituzione. Maurizio Landini ed Elly Schlein (Ansa Foto) Notizie.comUn chiaro segnale quello che vogliono dare al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Accuse pesanti da parte del segretario, nei confronti della premier. In particolar modo su ...

Parte la mobilitazione d'autunno. Sotto lo slogan "La via maestra, insieme per la Costituzione", latorna in piazza, questa volta ainsieme ad un'ampia rete di associazioni, oltre cento nell'elenco, laiche e cattoliche. Al loro fianco molte forze politiche dell'opposizione, a partire dal ..., 7 ott. Oggi latorna in piazza aper sollecitare il Governo a cambiare rotta e chiedere misure concrete per il lavoro e contro la precarieta'; laumento di salari e pensioni e il ...

"La Via Maestra. Insieme per la Costituzione": è la mobilitazione lanciata per oggi, 7 ottobre, da più di 100 associazioni e reti, tra cui la Cgil. Partecipano anche la segretaria del Pd Elly Schlein, ...