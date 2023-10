River Plate-Talleres Cordoba domenica 08 ottobre 2023 ore 21 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 7 ottobre 2023) Approfittando in pieno di un Boca Juniors probabilmente distratto dal successivo impegno in Copa Libertadores con il Palmeiras, ilha espugnato la Bombonera facendo suo un importante Superclasico: 2-0 il risultato finale firmato da Jose Rondon e Enzo Diaz. Questo successo, il quarto del torneo, ha permesso alla formazione di Martin Demichelis di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Nella sua carriera, oltre a disputare tre Mondiali con l'Argentina, Caniggia ha vestito le maglie di squadre come, Rangers e Benfica. Ha inoltre giocato in Italia con Verona, Atalanta e ...Era il 2018 e a Madrid gli xeneizes sfidarono ilin un derby dal valore storico. Se lo aggiudicarono i Millonarios, capaci di battere i rivali per 3 - 1 nella partita decisiva dopo il 2 - ...

Ariel "El Burrito" Ortega continua a mostrare la sua magia a 49 anni. L'ex calciatore di Sampdoria e Parma, leggenda del River Plate, ha segnato un grande gol nella vittoria per 10-0 della sua squadra ...Annunciata anche la lista convocati dell’Argentina. Ecco gli uomini scelti dal Ct Lionel Scaloni per i prossimi match contro Paraguay e Perù per le qualificazioni al prossimo mondiale. Portieri: Emili ...