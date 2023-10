Ritorno immediato all’Inter | quinta punta per Inzaghi

(Di sabato 7 ottobre 2023) Inter pronta a riportare a casa un attaccante per dare un’alternativa in più a Simoneper il reparto avanzato. Con la sosta per le partite delle nazionali, per i… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

La notizia arriva direttamente dalla Francia, blitz per il giovane allenatore italiano. La scuola italiana di allenatori vanta la presenza di ...

Gilardino, l'artefice delin Serie A per il Genoa: per ogni punto sono stati spesi 62 mila ... I fan, dopo averlo appoggiato e difeso, ora ne chiedono l'esonero. L'ipotesi sembra ...Il provvedimento in questione prevede il divieto dinegli Stati membri dell'Unione Europea ...da uno a cinque anni ed un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamentoalla ...

Il ritorno in aula di Rotice si trasforma in caciara. "Mente alla città attorniato dai suoi soldatini. Vada a casa" l'Immediato

Derby con in palio punti salvezza: a Casalbordino arriva la Virtus ... Chiaro Quotidiano

Inter pronta a riportare a casa un attaccante per dare un'alternativa in più a Simone Inzaghi per il reparto avanzato ...Il ministro: “I privati investiranno dal 2030”. Gli ambientalisti: “Meglio puntare sulle rinnovabili” ...