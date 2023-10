Risposte importanti per l’Italia al Lombardia | Bagioli 2° | anche Tiberi protagonista

Leggi su oasport

(Di sabato 7 ottobre 2023) Il Giro di2023 mette la parola fine sulle principali corse della stagione: l’ultima classica Monumento della stagione ha incoronato Tadej Pogacar sul traguardo di Bergamo, con lo sloveno che ha conquistato per la terza volta consecutiva questa corsa, entrando ancora di più nell’Olimpo del ciclismo. Ma è unche dà buone indicazioni per quanto riguarda gli italiani. Su tutti spicca la brillante prestazione di Andrea, giunto secondo alle spalle di Pogacar e primo nella volata del gruppetto con Roglic, Vlasov, i gemelli Yates e Rodriguez. Dopo il successo di giovedì al Giro del Piemonte e il terzo posto alla Coppa Bernocchi, una conferma di crescita per il corridore della Soudal Quick-Step che potrebbe essere entrato in una nuova dimensione: avere una brillantezza e una tenuta tale in una classica da 240 ...