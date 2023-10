Risposta di Fedez al ‘no’ della Rai a Belve | “Ecco perché non mi vogliono”

Leggi su biccy

(Di sabato 7 ottobre 2023) Sembrava tutto fatto, Francesca Fagnani aveva invitatoe lui aveva accettato, fino a quando è giunto lo stop dai vertici di Viale Mazzini. Dopo diversi rumor circolati on line è arrivata anche ladell’ad Rai: “Il problema non è riferito alla presenza retribuita o gratuita. La decisione è legata a una valutazione di opportunità riferita alle ultime sue presenze in Rai, sia per il 1° maggio che per l’ultimo Sanremo, e ad affermazioni nei confronti dell’azienda che necessitano tempi ulteriori per ritrovarsi in un rapporto e clima diverso e più sereno“. Oggi però ancheha deciso di dire la sua e l’ha fatto in una bella intervista rilasciata al CorriereSera ha lanciato qualche frecciatina.distruggendo l’ipocrisia dei dirigenti Rai ...