Riso Carnaroli ritirato dai supermercati per rischio chimico | “Presenza di cadmio oltre il limite consentito” Ecco i lotti interessati

(Di sabato 7 ottobre 2023) Allarmenel. Il Ministero della Salute ha emesso un avviso il venerdì 29 settembre riguardante uno specifico tipo di, comunemente presente sugli scaffali deiitaliani, disponendo il ritiro di alcune confezioni dia marchio Carosio in vendita presso i negozi della Lidl Italia s.r.l., una nota catena didi origine tedesca, parte del gruppo Schwarz. Nella nota è stato specificato il lotto di produzione interessato dal richiamo, prodotto dalla Curti s.r.l., un’antica industria risiera, di cui fa parte il marchio Curti, situata in Viale Stazione 113 a Valle Lomellina, un piccolo comune nella provincia di Pavia, in Lombardia. Il lotto dicoinvolto ...

Questo piatto è preparato conArborio oe frutti di mare freschi come cozze, vongole e gamberi. La pasta e fagioli è invece un cibo tradizionale in tutta Italia, ma a Taranto ha un ...ritirato dai supermercati per rischio chimico: presenza di cadmio oltre il limite consentito Non si arrestano gli allarmi alimentari nei supermercati italiani . Questa volta nel mirino ...

Riso Carnaroli ritirato dai supermercati per rischio chimico: presenza di cadmio oltre il limite consentito Virgilio Notizie

Allerta alimentare, riso Carnaroli richiamato per possibile presenza di cadmio: ecco il lotto a rischio e cosa fare IL GIORNO

Valle Lomellina, 7 ottobre 2023 – Il ministero della salute il 29 settembre scorso ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di riso Carnaroli a marchio “Carosio” commercializzato ...In occasione della Giornata mondiale della salute mentale indetta dall'Oms, Progetto Itaca porta nelle piazze di tutta Italia la nona edizione di "Tutti matti per il riso", l'evento nazionale di racco ...