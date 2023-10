Rischia sei anni di carcere | Fedez | l' ultimo guaio è enorme

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 7 ottobre 2023) Non c'è pace per. Appena uscito dall'ospedale il rapper deve fare i conti con un nuovogiudiziario. Il motivo? Il gip di Roma ha disposto l'imputazione coatta nei confronti dell'artista accusato di calunnia ai ddel Codacons. Lo fa sapere la stessa associazione consumatori aggiungendo che la vicenda "è quella legata a una fake news creata ad arte dal rapper nel 2020 per screditare il Codacons diffondendo dei contenuti sui social network nei quali accusava l'associazione di aver pubblicato sul proprio sito un banner ingannevole relativo ad una raccolta fondi sul coronavirus". E ancora, sempre nella nota, viene aggiunto che il provvedimento "rileva, dai banner presentati agli atti e dalla lettura degli stessi, che non vi sia alcuna pubblicità ingannevole, rilevando che nei banner si faceva esplicito riferimento al ...