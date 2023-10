(Di sabato 7 ottobre 2023) Pronti via al 79° campionato italiano femminile. Da sabato 7 ottobre, finita ladelle nazionali, riparte il massimo campionato con tante campionesse presenti. Dal ritorno di Paolache ...

Pronti via al 79° campionato italiano femminile. Da sabato 7 ottobre, finita la stagione delle nazionali, riparte il massimo campionato con tante campionesse presenti. Dal ritorno di Paolache vestirà la maglia dell'ambiziosa Milano (che ha aggiunto fra le altre al suo organico il libero dominicano Brenda Castillo) alla conferma di Isabelle Haak, campionessa svedese dallo scorso ...4 - 7 Gabi mura in faccia a: scatto Brasile. 4 - 6il muro brasiliano: stoppata Pietrini. 4 - 4 Ace di Lubian: questa volta si arrende anche la difesa brasiliana. 1 - 3 Doppio errore di ...

Riecco Egonu, Conegliano star, via alla stagione di A1 donne: la guida completa La Gazzetta dello Sport

Le azzurre per gli Europei di pallavolo, riecco la Egonu - Pallavolo ... Agenzia ANSA

Finita l’estate delle nazionali tornano in campo i club femminili. Grande attesa all’Allianz Cloud per il ritorno dell’opposta azzurra mentre l’Imoco è ancora la squadra da battere. Oltre a Milano, ci ...Il generale Roberto Vannacci è tornato a parlare del suo libro e delle dichiarazioni che hanno fatto scalpore in merito ad omosessualità, conflitto russo-ucraino e il ruolo delle ...