Ribaltone Mourinho | la Roma ha già preso il sostituto

Leggi su rompipallone

(Di sabato 7 ottobre 2023) In queste ore in casasta scoppiando un vero e proprio terremoto per quello che riguarda il futuro di, che potrebbe anche lasciare la Capitale. La vittoria di Europa League contro il Servette ha portato una boccata di ossigeno in tutto l’ambiente giallorosso, con lache ora è al comando del girone a punteggio pieno e che ha l’obiettivo di chiudere in testa al termine delle 6 sfide. Questo è l’imperativo di José, che ha ribadito nella conferenza stampa post gara che chiudere al primo posto sia l’obiettivo primario, anche perché, il calendario non è affatto proibitivo, anzi. Il desiderio dei tifosi giallorossi è quello di poter disputare una nuova finale di Europa League, ma questa volta con delle condizioni arbitrali e organizzative totalmente differenti rispetto a quelle che furono contro ...