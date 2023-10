Retroscena Roma | Friedkin era già pronto a cacciare Mourinho dopo il ko contro il Genoa!

Protagonista a Sassuolo per un errore e a Bergamo con una parata strepitosa su Muriel : l'inizio di stagione di Szczesny è stato un sali e scendi di ...

Nel corso della vigilia della gara di Europa League contro il Servette, l'allenatore della Roma Josè Mourinho ha racconta to un retroscena ...

José Mourinho rilancia. Eccome se rilancia. Lo Special One, in uno speciale Sky in cui viene intervistato da Federico Buffa (oggi è uscita la prima ...