Reggiana-Bari | Serie B | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 7 ottobre 2023) La nona giornata diB si è aperta ieri col pareggio tra Brescia e FeralpiSalò. In questo sabato, tra i match più interessanti, troviamo invece, in programma alle ore 14:00. La squadra di Nesta, fresca neopromossa, occupa attualmente la quindicesima posizione in classifica con 7 punti, ed è chiamata a centrare un risultato positivo per provare ad allungare sulla zona retrocessione. Gli uomini di Mignani stanno invece rendendo al di sotto delle aspettative, e stazionano al dodicesimo posto con 9 punti. I pugliesi hanno quindi come unico obiettivo la vittoria, per evitare di staccarsi ulteriormente dalle posizioni di vetta e soprattutto da quelle valide per i playoff. Le ultime da, con lee la...