Reggiana-Bari Calcio serie B

(Di sabato 7 ottobre 2023) Si gioca con inizio alle 14. Fra le partite odierne per l’ottava del campionato didiB c’ècon i pugliesi che devono dare una scossa al loro inizio di campionato. Poche vittorie e grande distanza dal vertice della classifica, con scivolamento, invece, verso la zona pericolosa. Ieri nell’anticipo per laA, Lecce-Sassuolo 1-1. L'articolo B proviene da Noi Notizie..

L'annuncio arriva dal club emiliano, promosso in Serie B, attraverso un post sui social: 'AC Reggiana 1919 comunica di aver raggiunto l'accordo per ...

Sarà Reggio Emilia e non Bari la prossima tappa del cammino italiano di Marko Pajac . Il terzino croato del Genoa , reduce da un lunghissimo st...

Conclusa la pausa nazionali, ripartono i campionati e lo fanno in grande stile. Non solo la Serie A, ma anche la Serie B offre sfide avvincenti:...

Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli emiliani vogliono essere più continui, mentre i pugliesi non ...

Venerdì 6 ottobre ore 20.30 Brescia - FeralpiSalò 1 - 1 Marcatori : 13' pt La Mantia (F), 46' st Moncini (B) Sabato 7 ottobre ore 14 Cosenza - Lecco Modena - PalermoSudtirol - ...Moncini (B) Sabato 7 ottobre 2023 Cosenza - Lecco: ore 14.00 Modena - Palermo: ore 14.00: ore 14.00 Sudtirol - Catanzaro: ore 14.00 Ascoli - Sampdoria: ore 16.15 Cittadella - Ternana: ...

Reggiana-Bari Noi Notizie

Sono sette le partite di Serie B in programma oggi, sabato 7 ottobre. I match sono validi per la nona giornata di campionato che si è aperta ieri sera con il derby bresciano tra Brescia e FeralpiSalò.A poche ora dal calcio d’inizio di Brescia-Feralpisalò, match di apertura della 9ª giornata del campionato di Serie B, è intervenuto ai nostri microfoni Davide Dionigi. Ex calciatore ed allenatore, Di ...