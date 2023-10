Reggiana-Bari 1-1 Calcio | arbitro di Lecce-Sassuolo | niente stretta di mano alla assistente

(Di sabato 7 ottobre 2023) Le reti: Girma al 10?, Di Cesare al 34?. Ild’un, recuperando lo svantaggio, ha pareggiato a Reggio Emilia nella partita valida per la sua ottava giornata del campionato didi serie B. In classifica pugliesi a quota 9 punti, sono nella zona medio-bassa. A margine didisputata ieri sera non è passata inosservata la mancatadida parte dell’Fabbri. In queste ore monta la polemica. L'articolo1-1 didi...

Alle 14:00 di sabato 7 ottobre Reggiana e Bari scenderanno in campo in occasione della nona giornata del campionato di Serie B 2023 / 2024 . Due punti ...

Alle 14:00 di sabato 7 ottobre Reggiana e Bari scenderanno in campo in occasione della nona giornata del campionato di Serie B 2023 / 2024 . Due punti ...

Alle 14:00 di sabato 7 ottobre Reggiana e Bari scenderanno in campo in occasione della nona giornata del campionato di Serie B 2023 / 2024 . Due punti ...

Serie B, la diretta gol della nona giornata Cosenza - Lecco 1 - 0 LIVE. Marcatore: 4' Forte Modena - Palermo 0 - 0 LIVE1 - 0 LIVE . Marcatore: 10' Girma Sudtirol - Catanzaro 0 - 0 LIVE Ascoli - Sampdoria dalle 16:15 in diretta su Sky Sport 251 e in streaming NOW Venezia - Parma dalle 16:15 in diretta ...Si parte con quattro gare alle 14.00: Sudtirol - Catanzaro, Cosenza - Lecco,e Modena - Palermo , coi siciliani alla rincorsa del Parma, primo in classifica a 20 punti. Alle 16.15 si ...

LIVE - Le pagelle di Reggiana-Bari minuto per minuto BARI CALCIO

Diretta Reggiana - Bari (1-1) Serie B 2023 la Repubblica

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Prima da titolare per Distefano che fa coppia in attacco con Raimondo. Questa l'unica novità in casa Fere rispetto al match contro la Reggiana ...