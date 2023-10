Reazione a catena | come finisce il film con Keanu Reeves? Dove è stato girato?

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 7 ottobre 2023) “” è un famoso thriller del 1996, noto soprattutto per il suo prestigioso cast di attori di Hollywood. Il protagonista di questo, affiancato da due vincitori dell’Oscar, Morgan Freeman e Rachel Weisz. Il regista Andrew Davis, noto per altri thriller d’azione“Il Fuggitivo” e “Trappola in Alto Mare,” guida questa pellicola che incorpora temi ricorrenti della suaografia. La trama di “” e il finale La storia inizia in un laboratorio dell’Università di Chicago,Eddie, un ex genio ora relegato a svolgere mansioni inferiori, assiste alle ricerche di uno squadrone di scienziati. Qui, Eddie formula una brillante intuizione che porta al successo la loro ...