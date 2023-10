Real Madrid | Presidente Perez assente allo stadio | è positivo al Covid

Leggi su sportface

(Di sabato 7 ottobre 2023) Florentino Pérez,del, saràal Santiago Bernabéu per assistere alla sfida contro l’Osasuna, dopo essere risultatoal coronavirus qualche giorno fa. Martedì non si era neanche recato a Napoli per il match di Champions League, un evento insolito visto che il numero uno dei Blancos è sempre accanto alla propria squadra. SportFace.