Razzi su Israele | Trump attacca Biden

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 7 ottobre 2023) Per l'ex presidente Usa "i soldi dei contribuenti americani hanno contribuito a finanziare" quanto accaduto L’ex presidente americano Donaldcondanna l’attacco di Hamas acome “una vergogna”, ma ne approfitta perre il suo successore Joe. “Purtroppo, i soldi dei contribuenti americani hanno contribuito a finanziare questi attacchi” con molti che dicono “vengano dall’amministrazione”, ha detto, apparentemente dando la colpa degli attacchi alla politica diverso l’Iran, nota Times of Israel. “Abbiamo portato così tanta pace in Medio oriente con gli Accordi di Abramo, solo per vederedistruggerli più rapidamente di quanto si pensasse fosse possibile”, ha aggiunto, che è in corsa ...