Razzi dalla Striscia di Gaza contro Israele | morta una donna

(Di sabato 7 ottobre 2023) Sirene di allarme in diverse città. Hamas rivendica: "È il giorno della grande rivoluzione". Le forze israeliane: "Azione combinata con terroristi infiltrati, Hamas la pagherà cara" Pioggia dinelle ultime orediin direzione di, dove in varie città sono suonate le sirene di allarme. Secondo il Jerusalem Post la raffica diha colpito le zone centrali e meridionali die, riferisce il sito del giornale citando il servizio di soccorso Magen David Adom, almeno un razzo ha centrato un edificio nel consiglio regionale di Gederot, dove èunadi 70 anni. Sempre qui è rimasto ferito un uomo di 52 anni. A Yavne è rimasto ferito un 20enne. E’ “il giorno della grande rivoluzione”, ...

