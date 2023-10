Razzi da Gaza su Israele | attacco rivendicato da Hamas | Netanyahu | Siamo in guerra | 50 morti e 800 feriti - VIDEO

(Di sabato 7 ottobre 2023) Unsenza precedenti con centinaia didasue irruzioni militari nelle città. È quanto è andato in scena stanotte in territorio israeliano, dove a Tel Aviv e Gerusalemme sono suonate le sirene d'allarme.ha giàl', parlando di "grande rivoluzione" i

07 ott 11:24 Mosca: "Sorpresi dagli attacchi di Hamas a Israele " La Russia chiede 'moderazione' in seguito agli attacchi contro Israele da parte di ...

07 ott 11:42 Oltre 20 israeliani uccisi e 300 feriti negli attacchi di Hamas Oltre 20 i morti in Israele : questo il bilancio provvisorio degli ...

" Cittadini di Israele siamo in guerra e non è solo un'operazione, è proprio una guerra". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu , annunciando ...

auto distrutte ad Ashkelon , in Israele , a seguito dei razzi provenienti dalla Striscia di Gaza . Raffiche di razzi sono state lanciate contro Israele ...

07 ott 14:32 Mattarella: "Ferma condanna dell' attacco " Sergio Mattarella ribadisce in un messaggio al Presidente dello Stato di Israele , Isaac Herzog ...

La Difesa israeliana ha disposto inoltre la chiusura dei passaggi per la striscia diin seguito all'attacco consul Sud di Israele. Il leader dell'opposizione Yair Lapid , che ha parlato ...Sono partiti circa 5.000dalla Striscia di, ci sono attacchi via terra.

Israele sotto attacco: migliaia di razzi da Gaza. Almeno 40 morti, 700 feriti. “Ostaggi tra civili e militari”. Netanyahu ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Israele sotto attacco, 5.000 razzi da Gaza Agenzia ANSA

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Unanime la condanna dell'Occidente all'attacco a sorpresa con migliaia di razzi sul territorio israeliano. Atteso un colloquio tra il presidente ...